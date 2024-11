Umfrage im Kreis Neu-Ulm: Was sagen Sie zum Aus der Ampel-Regierung?

Während Deutschland den Atem über den Ausgang der Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten anhielt, bahnte sich für in der Bundesrepublik ein Regierungsdebakel an. Mittwochabend hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) nach langer Zerreißprobe für die Ampel-Koalition seinen Finanzminister Christian Lindner (FDP) entlassen. Für die meisten Deutschen schlug die Nachricht wie eine Bombe ein, obwohl die Entwicklung zu befürchten war. In unserer Umfrage in Senden und Illertissen wollten wir wissen: Was sagen Sie zum Ampel-Aus?

