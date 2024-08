Wieder hat ein Attentat mit radikalislamischem Hintergrund friedlich feiernde Menschen erschüttert. Eine Woche nach dem Angriff auf einem Stadtfest in Solingen, bei dem drei Menschen getötet und acht verletzt wurden, ringen Politik und Gesellschaft um Antworten. Kann das Vermeiden von Großveranstaltungen eine Möglichkeit sein, derartigem Terror auszuweichen? In unserer Umfrage in Illertissen und Senden wollten wir wissen: Wollen Sie noch auf Großveranstaltungen gehen?

