TSC Mering wird schwäbischer Mannschaftsmeister

Die besten Mannschaften der Turngaue Augsburg, Allgäu, Oberdonau und Iller-Donau traten gegeneinander an, um ihre schwäbischen Meisterinnen zu küren. Der Turngau Augsburg schickte in der LK2 das Meringer Team ins Rennen. Ricarda Martin, Carina Umlauf, Amelie Vareille, Bettina Fuchs, Katharina Steinbach und Maike Tolks sind allesamt routinierte, langjährige Turnerinnen, die im bayerischen Turnligabetrieb erfolgreich mitmischen. Sie zeigten schön choreographierte Übungen am Schwebebalken und Boden, kämpften mit dem Barren, der sich nicht weit genug einstellen ließ und sprangen solide Drehüberschläge über den Sprungtisch. Das Endergebnis konnte sich sehen lassen. Der TSC Mering siegte mit 192,50 Punkten vor dem Turngau Allgäu (190,95). Strahlend nahmen die Meringerinnen ihre Goldmedaillen entgegen. Ricarda Martin, die annähernd fehlerfrei durch den Wettkampf kam, hatte mit 50,40 Punkten auch in der Einzelwertung die Nase vorn. Margit Mächtle war als TSC-Kampfrichterin im Einsatz.

