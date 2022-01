Illertissen

vor 54 Min.

Umfrage in Illertissen: Vermissen Sie den Fasching?

Wieder kein Fasching in diesem Jahr: Viele Freunde der Fasnet sind enttäuscht.

Plus Abgesagte Umzüge, ausgefallene Bälle: Freunde der Fasnet haben auch in diesem Jahr wenig zu Lachen. Wir haben darüber mit Passanten in Illertissen gesprochen.

Von Regina Langhans

Schon wieder keine Faschingsveranstaltungen, Gaudi-Umzüge oder närrische Kaffeekränzchen: Das zweite Jahr in Folge wurde wegen der Corona-Pandemie die sogenannte fünfte Jahreszeit im Kalender der Feierfreudigen und Verkleidungsfreunde ersatzlos gestrichen. Das lange Ausfallen von Tradition und Brauchtum ist für Publikum wie Protagonisten ein Verlust. In unserer Umfrage in Illertissen wollten wir von den Passanten wissen: Vermissen Sie die Gaudi und die Narrenumzüge?

