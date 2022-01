Fasching in Corona-Zeiten: So läuft es 2022 im Landkreis Neu-Ulm

Plus Steigende Infektionszahlen und die Ausbreitung der Omikron-Variante machen Fasnachtsvereinen erneut einen Strich durch die Rechnung. Planen sie Alternativen?

Bunte Farben, Konfetti, fantasievolle Masken sowie von Menschen gesäumte Straßen: Das verbinden die Menschen mit der Faschingszeit. Allerdings machte die Corona-Pandemie im Jahr 2021 den traditionellen Spaß weitestgehend zunichte. Auch im Frühjahr 2022 dürfte sich das nicht ändern. Denn steigende Infektionszahlen und die Ausbreitung der Omikron-Variante machen es den Faschingsvereinen schwer. Die sogenannte fünfte Jahreszeit hat bereits begonnen. Wir haben nachgefragt, was Närrinnen und Narren heuer planen.