Illertissen

18:17 Uhr

Wildwechsel in der Vöhlinstraße: Hirschkalb büxt in Illertissen aus

Ein Kälbchen ist aus dem Wildgehege am Vöhlinschloss in Illertissen ausgebrochen und am Montagnachmittag wohlbehalten wieder zurückgekehrt.

Lokal Ein Jungtier verlässt das Gehege am Vöhlinschloss in Illertissen. Auch Polizisten machen sich auf die Suche. Der Besitzer wendet einen Trick an.

Von Jens Noll

Eine überraschende Begegnung haben Autofahrer am Montag auf der Vöhlinstraße in Illertissen erlebt. Unterhalb des Schlosses spazierte ein Hirschkalb umher. Auch die Polizei wurde über die Beobachtung informiert, Beamten machten sich auf den Weg, um den Besitzer des Tieres bei der Suche zu unterstützen. Glücklicherweise nahm die Geschichte ein gutes Ende.

