Verdreckte Spielplätze: Kinder spielen zwischen Zerstörung und Hundehaufen

Plus Über die Spielplätze der Kitas in Herrenstetten und Untereichen gab es 2022 Beschwerden. Vandalismus, Müll und Hundehaufen trübten den Spielspaß.

Die Spielplätze der Kitas in Untereichen und Herrenstetten sorgten im Jahr 2022 für viel Gesprächsstoff. Denn sie wurden als Treffpunkt und Hundetoilette missbraucht. Während in Untereichen vor allem eine Vermüllung des Geländes und Vandalismus quasi auf der Tagesordnung standen, kamen Kinder in Herrenstetten beim Spielen im Gras vermehrt mit Hundekot in Kontakt.

