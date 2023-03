125 Jahre Musik: Kellmünzer Verein feiert Jubiläum

Plus Der Musikverein hat eine lange Tradition. Anlässlich seines 125-jährigen Bestehens soll es ein Jubiläumskonzert geben. Weitere Veranstaltungen sind geplant.

Große Ereignisse werfen beim Musikverein Kellmünz ihre Schatten voraus. Am Samstag, 25. März, findet um 19 Uhr ein Jubiläumskonzert anlässlich des 125-jährigen Vereinsbestehens statt. Dabei steht auch eine ganz besondere Premiere an.