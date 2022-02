Kellmünz

Förderprogramm: Kellmünz schickt drei Vorhaben ins Rennen

Plus Wie könnten mögliche Zuschüsse für die Integrierte Ländliche Entwicklung Iller-Roth-Biber eingesetzt werden? Kellmünz hat Vorschläge parat.

Von Armin Schmid

Ein einheitliches Schilderkonzept, Informationstafeln zu besonderen und historischen Gebäuden und Rastmöglichkeiten an Plätzen: Das steht mit Blick auf eine Förderung durch das ILE-Regionalbudget in Kellmünz im Vordergrund. Es wird beabsichtigt, für das Jahr 2022 beim Amt für ländliche Entwicklung Schwaben eine Förderung in Höhe von 100.000 Euro für die Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) Iller-Roth-Biber zu beantragen. Ein Teil davon soll nach Auskunft von Bürgermeister Michael Obst nach Kellmünz fließen. Deshalb wurden Vorschläge für Projekte zusammengetragen.

