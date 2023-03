Grundschule Kellmünz: Eltern müssen mehr für die Mittagsbetreuung zahlen

Plus Die Kosten für die Mittagsbetreuung an der Kellmünzer Grundschule laufen aus dem Ruder. Die Elternbeiträge werden daher erhöht und nach Tagen gestaffelt.

Die Mittagsbetreuung an der Kellmünzer Grundschule stand in der letzten Marktgemeinderatssitzung auf der Agenda. Bürgermeister Michael Obst betonte, dass das Betreuungsangebot gut angenommen werde. Tendenziell sei es fast die Hälfte der Grundschüler, die Plätze der Mittagsbetreuung belegten. Weniger erfreulich sei dahin gehend, dass die Kosten deutlich aus dem Ruder gelaufen seien.