Sternsinger setzen sich für Kinderrechte ein

Gekleidet in prächtigen Gewändern, ziehen die Sternsinger in vielen Orten wieder von Tür zu Tür. „Erhebt eure Stimme! Sternsingen für Kinderrechte“, lautet diesmal das Motto der inzwischen 67. Sternsinger-Aktion, bei der Kinder und Jugendliche jedes Jahr Spendengelder für Kinderhilfsprojekte in der ganzen Welt sammeln.

Dass die Rechte der Kinder auf Nahrung, Bildung, Gesundheitsvorsorge, auf Schutz vor Krieg und Gewalt in vielen Ländern unserer Welt im Argen liegen, darauf machen so auch die Kellmünzer Sternsinger bei ihrer Aussendung deutlich. In Anlehnung an die Heiligen Drei Könige, die der Bibel nach das Jesuskind im ärmlichen Stall von Bethlehem besuchten und Geschenke brachten, gehen die Sternsinger in die Häuser, um für eine Spende für Kinder in Not zu bitten und dabei auch die Segensbitte „20 C + M + B 25“ (Christus mansionem benedictat – „Christus segne dieses Haus“) mit gesegneter Kreide an die Türen zu schreiben.