Pfarrer Edmund Heckel feiert an Pfingsten sein 60. Priesterjubiläum

Plus Die Primiz von Edmund Heckel fand 1962 auf dem Sportplatz seiner Heimatpfarrei Kirchhaslach statt. Was den Geistlichen während seiner Wirkungszeit auszeichnete.

Von Claudia Bader

Bis zum stolzen Alter von 87 Jahren hat Pfarrer Edmund Heckel das Wort Gottes verkündet – ruhig, entschieden und überzeugend. Während seiner 52-jährigen Amtszeit in den Pfarreien Rennertshofen, Christertshofen, Nordholz und Tafertshofen sowie Ritzisried galt er als bescheidener Mensch, der jeglichen Rummel um sich ablehnte. Am Pfingstsonntag, 5. Juni, wird er sich aber von vielen Seiten beglückwünschen lassen müssen. Denn dann feiert der 90-Jährige sein 60. Priesterjubiläum. Der Dankgottesdienst findet ab 10.30 Uhr in der Kirchhaslacher Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt statt.

