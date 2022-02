Landkreis Neu-Ulm

Fasnacht am "Gumpigen" im Kreis Neu-Ulm: Das haben die Narren geplant

Plus Die Weißenhorner Narren wollen in diesem Jahr nicht auf den Rathaussturm verzichten. In Au wird am Gumpigen Donnerstag zumindest eine Aktion stattfinden.

Von Andreas Brücken

Auch wenn die Pandemie in diesem Jahr die Hästrägerinnen und Hästräger wieder ausbremst, darf sich der Weißenhorner Bürgermeister Wolfgang Fendt zum Höhepunkt der närrischen Saison auf seinem Amtssitz nicht sicher vor fröhlichen Überfällen fühlen. Denn den traditionellen Rathaussturm, der seit vielen Jahren von der Narrenzunft Eschagore organisiert wird, wollen sich die Fasnachter 2022 nicht nehmen lassen.

