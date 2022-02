So gestalten die Narren die stille Fasnacht in Weißenhorn

Plus Die Weißenhorner Fasnacht lässt sich von Corona nicht unterkriegen. Das zeigen mehrere Aktionen. Die Gruppen informieren und besinnen sich auf die Ursprünge.

Keine ausgelassenen Partys, kein Weiberfasching, kein großer Umzug: Auch die Fasnacht 2022 muss im Stillen stattfinden - und coronakonform. Mit entsprechender Dekoration zeigen die Närrinnen und Narren in der Weißenhorner Altstadt dennoch Präsenz. Sie informieren und laden zum Mitmachen ein. Und beim Narrenecho, das von Montag, 14. Februar, an im Städtle verkauft wird, hat die fastnachtsbegeisterte Redaktion bewusst darauf geachtet, dass das ätzende Virus nicht im Vordergrund steht.