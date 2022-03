Landkreis Neu-Ulm

vor 25 Min.

Keine Wahl in Burlafingen: So liefen die Pfarrgemeinderatswahlen im Dekanat

In den katholischen Pfarreien standen am Wochenende die Pfarrgemeinderatswahlen an. Im Kreis Neu-Ulm wurde nur in Burlafingen nicht gewählt.

Plus In den Pfarreien im Kreis Neu-Ulm wurde am Sonntag ein neuer Pfarrgemeinderat gewählt. Nur in Burlafingen nicht. Wie geht es dort nun weiter?

Von Michael Kroha und Zita Schmid

Katholische Christinnen und Christen haben am Sonntag ihren Pfarrgemeinderat (PGR) wählen dürfen. In der Diözese Augsburg mit über tausend Pfarrgemeinden sind nach Angaben des Diözesanrates 46 Prozent der gewählten Frauen und Männer neu in diesem Ehrenamt. Der Frauenanteil sei mit 73 Prozent leicht gestiegen, heißt es. Vor vier Jahren lag dieser Anteil noch etwas unter 70 Prozent. Auch im Dekanat Neu-Ulm wurde gewählt, aber nicht überall - in einer der letzten noch eigenständigen Pfarreien nicht. Wie geht es dort nun weiter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen