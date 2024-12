Anbaulizenz erhalten: Die „High Society“ darf jetzt Cannabis anbauen

Der 1. April 2024 hat so manche Cannabis-Enthusiasten zu Hobby-Botanikern gemacht. Seit diesem Datum dürfen Erwachsene nämlich bis zu drei Marihuana-Pflanzen privat anbauen. Auch im großen Stil darf das Rauschgift angepflanzt werden. Dafür brauchen Anbauvereinigungen aber eine offizielle Lizenz, und die lässt in vielen Vereinen seit Monaten auf sich warten. Vor gut einer Woche haben Adriano Holatz und Lukas Bosch vom hiesigen Cannabis Social Club „High Society Donau-Iller“ nun grünes Licht bekommen. Darum hat es so lange gedauert.

