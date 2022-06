Memmingen/Bellenberg

17:40 Uhr

Totschlag in Bellenberg: So erlebten Polizisten den Beschuldigten

Polizisten, die am Tatort waren, sagten als Zeugen im Prozess um ein Tötungsdelikt in Bellenberg aus.

Lokal Freiwillig erzählt der frustrierte Familienvater einem Polizisten nach der Bluttat in Bellenberg, was passiert ist. Eine Beamtin berichtet vom Tatort.

Von Jens Noll

Wie konnte ein Streit um einen Hauskauf derart eskalieren, dass ein Familienvater völlig die Fassung verlor und eine 57 Jahre alte Frau durch Tritte gegen den Kopf tötete? Das ist die zentrale Frage bei der juristischen Aufarbeitung der Bluttat, die Bellenberg im September 2021 erschüttert hatte. Schon zu Prozessbeginn am Landgericht Memmingen legte der Angeklagte, wie berichtet, ein umfassendes Geständnis ab. Am Mittwoch haben drei Polizisten und eine Polizistin geschildert, wie sie den Mann nach der Tat erlebt haben und was er ihnen über den Vorfall und die Hintergründe erzählte.

