Bellenberg

Frau in Bellenberg getötet: Angeklagter gesteht Tat im Prozess

Plus Im Streit über einen Hauskauf hat ein 36-Jähriger eine Frau in Bellenberg getötet. Vor dem Landgericht Memmingen legt er ein umfassendes Geständnis ab.

Von Franziska Wolfinger

Dieser Prozess ist ein ungewöhnlicher, stellt der Verteidiger des Angeklagten, Ralph Walker, gleich zu Beginn fest. Bei der Verhandlung am Landgericht Memmingen werde es nicht darum gehen, die Schuld des 36-Jährigen nachzuweisen, sondern zu ergründen, wie es zu der Tat kommen konnte. Was war passiert, dass ein bislang unbescholtener Familienvater so die Kontrolle verloren hatte? Im September des vergangenen Jahres kam es im Haus einer Bellenbergerin zum Streit, mit Tritten gegen den Kopf der 57-Jährigen soll der Angeklagte sie umgebracht haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Totschlag vor. Am ersten Prozesstag legte er ein umfassendes Geständnis ab und berichtet ausführlich, was im Vorfeld der Tat alles vorgefallen war.

