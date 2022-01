Die neue Sparkasse Schwaben-Bodensee ist zum Jahreswechsel gestartet

Die rechtliche Fusion der Kreissparkasse Augsburg und der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim ist vollzogen. Was jetzt auf die Kunden zukommt.

Am 1. Januar 2022 ist in Schwaben die fünftgrößte Sparkasse Bayerns entstanden: Aus der rechtlichen Fusion der Kreissparkasse Augsburg und der Sparkasse Memmingen-Lindau-Mindelheim ging die Sparkasse Schwaben-Bodensee hervor. Noch ändert sich außer dem Namen nur wenig, heißt es aus der Bank. Der Fokus liege nun auf der technischen Fusion im April.

"Mit der rechtlichen Fusion haben wir einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg zur gemeinsamen Sparkasse erreicht", sagt Martin Sailer, Landrat des Landkreises Augsburg und Vorsitzender des Verwaltungsrats der Sparkasse Schwaben-Bodensee. "Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die schon seit Monaten intensiv an dieser Fusion arbeiten."

200.000 Kunden der neuen Sparkasse Schwaben-Bodensee wurden angeschrieben

Für die Kunden der beiden Häuser ändert sich zunächst wenig. Alle Konten werden nach Angaben der Sparkasse weitergeführt, Dokumente und Verträge behalten ihre Gültigkeit. Allerdings sollen sich die Preise für einzelne Kontenmodelle erhöhen. Alle rund 200.000 Sparkassen-Kunden in Schwaben wurden bereits Ende des Jahres 2021 angeschrieben und über die neuen Bedingungen und Gebühren informiert."Unsere Kunden stehen auch künftig im Mittelpunkt unserer Arbeit", betont Thomas Munding, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schwaben-Bodensee. "Sie behalten ihre Ansprechpartner für die persönliche Beratung, die weiterhin über die gewohnten Kanäle – sei es in der Filiale, per Telefon oder per App – stattfindet.“ Sein Stellvertreter Horst Schönfeld ergänzt: "Auch der Region sind und bleiben wir verbunden. Das drücken wir schon mit dem Namen der neuen Sparkasse aus, der das Geschäftsgebiet in der Mitte und im Süden des Regierungsbezirks Schwaben umreißt."

Gemessen an ihrer Bilanzsumme ist die Sparkasse Schwaben-Bodensee ab jetzt die fünftgrößte Sparkasse in Bayern. Zudem zählt sie aufgrund ihrer Eigenkapitalausstattung, dem ausgewogenen Risikoprofil und der Marktstärke auch bundesweit zu den starken Sparkassen. Das neue Institut hat 1107 Mitarbeiter und betreibt 58 Geschäftsstellen in der Region.

Kennzahlen der Sparkasse Schwaben-Bodensee 1 / 3 Zurück Vorwärts Bezogen auf die durchschnittliche Bilanzsumme ist die Sparkasse Schwaben-Bodensee nun auf Rang 5 in Bayern. Die Bilanzsumme wird mit 9.293 Millionen Euro angegeben.

Die Bank hat 113 Geschäftsstellen, davon 58 mitarbeiterbesetzte Geschäftsstellen. 1107 aktive Beschäftigte gibt es insgesamt.

Die neu entstandene Sparkasse hat 12.679 Millionen Euro bilanzielles Kundengeschäftsvolumen und umfasst 5.883 Millionen Euro Kundenkredite sowie 6.796 Millionen Euro Kundeneinlagen. Alle Daten beziehen sich auf den Stand 30. Juni 2021. (AZ)

Als nächster und abschließender Schritt folgt am 23. und 24. April die technische Fusion. Dann legen die beiden Vorgängerinstitute ihre Datenbestände zusammen. "Wir liegen mit unseren Arbeiten im Plan. Alle Beteiligten arbeiten bereits jetzt mit Hochdruck daran, dass wir auch die technische Fusion erfolgreich meistern", so Munding. (AZ, rjk)

