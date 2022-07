Memmingen

Prozess um getötete Frau in Senden: Nun fällt das Urteil

Der Prozess um ein Tötungsdelikt in Wullenstetten kommt am Mittwoch, 6. Juli, zum Abschluss. Um 14 Uhr wird das Urteil verkündet.

Am Landgericht Memmingen wird am Mittwoch das Urteil im Prozess um eine Bluttat im Kreis Neu-Ulm verkündet. Muss der angeklagte Ehemann lebenslang in Haft?

Von Jens Noll

Ein mit Spannung erwartetes Urteil wird am Mittwoch, 6. Juli, am Landgericht Memmingen verkündet. Das Schwurgericht unter dem Vorsitzenden Richter Christian Liebhart gibt um 14 Uhr bekannt, welche Strafe der wegen Mordes angeklagte Hadji N. M. zu erwarten hat. Dem 39-Jährigen wird vorgeworfen, seine Ehefrau Sevie E. O. in der Nacht auf den 28. März 2021 in Wullenstetten, einem Stadtteil von Senden (Landkreis Neu-Ulm), mit einer Bettdecke erstickt zu haben. Zuvor hatte sich die Frau laut Anklage zum Schlafen hingelegt. Um die Tat zu vertuschen und es wie einen Suizid der Frau aussehen zu lassen, soll der Angeklagte anschließend einen Schnürsenkel um den Hals der 33-Jährigen gelegt haben. Zeugen berichteten von Eheproblemen und Trennungsabsichten der Frau Mehrere Zeuginnen und Zeugen berichteten in den vorangegangenen Verhandlungen, dass das Paar Eheprobleme gehabt habe und sich die Frau von dem Mann trennen wollte. Der Familienvater wurde bereits einen Tag nach dem Vorfall festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die drei gemeinsamen Kinder werden vom Jugendamt betreut. Sie hatten die leblose Frau im Schlafzimmer des Hauses entdeckt und die Nachbarn verständigt, die wiederum den Notruf abgesetzt hatten. Staatsanwalt Daniel Theurer forderte in seinem Plädoyer eine lebenslange Haftstrafe für den Angeklagten. Er ist überzeugt, dass Hadji N. M. seine Frau heimtückisch ermordet hat. Das Opfer sei arg- und wehrlos gewesen. Aus Sicht des Verteidigers, Rechtsanwalt Werner Hamm, gibt es dafür allerdings keine ausreichenden Beweise. Hamm hat zwar auch keine Zweifel daran, dass der Angeklagte der Täter ist. Doch er plädierte auf eine Verurteilung wegen Totschlags. Er hält eine Haftstrafe von neun Jahren für angemessen.

