Memmingen/Wullenstetten

20:00 Uhr

Mordprozess Wullenstetten: Es gibt keine Zweifel an der Schuld des Ehemanns

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Frau in Wullenstetten sind am Landgericht Memmingen die Plädoyers gehalten worden.

Lokal Der Staatsanwalt ist überzeugt, dass der Angeklagte seine Frau heimtückisch ermordet hat. Doch aus Sicht des Verteidigers fehlen dafür klare Beweise.

Von Jens Noll

Der Prozess um die Tötung einer dreifachen Mutter im Sendener Ortsteil Wullenstetten steht kurz vor dem Abschluss. Am Dienstag sind die Plädoyers gehalten worden. Zuvor hatte das Schwurgericht unter dem Vorsitz von Richter Christian Liebhart noch weitere Zeuginnen und Zeugen befragt, was sich bis in den späten Nachmittag zog. Der Verhandlungstag hatte schon eine Stunde später begonnen, weil der angeklagte Ehemann der Frau zunächst nicht da war. Offenbar hatte es Probleme gegeben bei der Organisation der Fahrt von der Justizvollzugsanstalt, wo der Mann in Untersuchungshaft sitzt, bis ans Gericht.

