Alexander Lanwehr gestorben: Seine Pralinen machten Illertissen überregional bekannt

Schon länger war Alexander Lanwehr nicht mehr an der Confiserie und Cafébar seines Sohnes am Illertisser Marktplatz zu entdecken. Er zählte zu den wenigen, die auch bei kühler Witterung im Außenbereich ein Tässchen Kaffee schlürfen und die Leute beobachten wollten. Nun ist der Erfinder der Lanwehr-Diätpralinen mit 84 Jahren in der Nacht zum Montag zu Hause friedlich eingeschlafen. Die Beerdigung findet am Freitag um 14 Uhr auf dem Illertisser Waldfriedhof statt.

