Oberroth

12:00 Uhr

Auch Oberroth will sich nicht mehr um das Thema Müll kümmern

Lokal Der Oberrother Gemeinderat trifft eine klare Entscheidung für die Rückübertragung der Müllentsorgung. Ein weiterer Beschluss betrifft den Winterdienst.

Von Claudia Bader

Wie einige andere Kommunen im Landkreis will auch die Gemeinde Oberroth ihre Müllentsorgung künftig nicht mehr selbst verwalten. In seiner jüngsten Sitzung entschied sich der Gemeinderat bei zwei Gegenstimmen für die Rückübertragung der Abfallwirtschaft an den Landkreis Neu-Ulm. Die Verwaltung wurde beauftragt, den entsprechenden Antrag zu stellen.

