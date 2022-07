Nördlich von Oberroth entsteht ein Sondergebiet Solarpark

Lokal Das Babenhauser Unternehmen Vensol plant sein nächstes Projekt. Der Standort für die geplante Anlage hat gleich mehrere Vorteile.

Am nördlichen Rand des Gemeindegebiets von Oberroth soll ein Sondergebiet für Photovoltaik entstehen. Gleichzeitig plant die Firma Vensol aus Babenhausen die Errichtung eines Umspannwerks.