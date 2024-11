Oberroth treibt Planung für Wasserhochbehälter und Dorfladen voran

Vor rund zwei Monaten hat sich der Gemeinderat von Oberroth einstimmig entschieden, den 70 Jahre alten Wasserhochbehälter durch einen Neubau zu ersetzen. Aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl muss das bisherige Wasservorhaltevolumen in diesem Zuge von 300 auf 500 Kubikmeter erhöht werden. Die für die Maßnahme notwendigen Planungsleistungen hat das Ratsgremium bei seiner jüngsten Sitzung zum Preis von rund 100.000 Euro vergeben. Der Beschluss fiel einstimmig.

Oberroth plant Wasserversorgung und Dorfladen-Neubau

Außerdem befassten sich die Räte mit dem anstehenden Neubau eines Dorfladens mit Multifunktionsraum. Wenn das alte Gebäude an der Hauptstraße im Februar 2025 abgerissen wird, können die Bauarbeiten für das Projekt Dorfmitte im kommenden Frühjahr starten, informierte Bürgermeister Willibold Graf. Die Planungsleistungen für die Außenanlagen vergab der Gemeinderat zum Preis von 9800 Euro an eine Landschaftsarchitektin. Mit den in Sachen Brandschutz notwendigen Planungen beauftragte das Gremium das günstigste von drei angefragten Ingenieurbüros für rund 3700 Euro.

Im Zuge der Dorferneuerung erhält die Gemeinde für das mit Kosten von 1,3 Millionen Euro veranschlagte Projekt vom Amt für Ländliche Entwicklung (ALE) Schwaben eine Förderung in Höhe von 300.000 Euro für den Neubau sowie 21.400 Euro für den vorausgehenden Abriss des baufälligen Hauses.