Planungen für einen Solarpark in Oberroth werden konkreter

Plus Die Oberrother Gemeinderäte stimmen über weitere Schritte für den Bau einer großen PV-Anlage ab. Der Standort, wo sie entstehen soll, hat mehrere Vorteile.

Im nordwestlichen Gemeindegebiet von Oberroth soll in absehbarer Zeit Strom aus erneuerbaren Energien produziert werden. Bereits im Juni 2022 hat der Gemeinderat die Aufstellung des Bebauungsplans "Sondergebiet Solarpark Oberroth" einstimmig beschlossen. In der jüngsten Sitzung hat das Gremium auch dem Vorentwurf des Bebauungsplans zugestimmt. Gleiches taten die Gemeinderäte für die dafür notwendige Änderung des Flächennutzungsplans – einschließlich einer frühzeitigen Beteiligung der Bürger und Träger öffentlicher Belange.