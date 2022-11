Oberschönegg

So hilft Reinhold Reinöhl aus Oberschönegg Kindern in Uganda

Plus Der Verein Hilfe für Kinder in Uganda baut Schulen in Afrika. Reinhold Reinöhl aus Oberschönegg war lange Vorsitzender. Was ihm das Projekt bedeutet.

Von Maximilian Sonntag

Erst vor wenigen Tagen verabschiedete Reinhold Reinöhl aus Oberschönegg einen ganz besonderen Gast. Monsignore Lawrence Ssemusu kehrte Ende Oktober in seine Heimat, die ugandische Haupstadt Kampala, zurück. Er und der 77-jährige Reinöhl setzen sich seit mehr als 20 Jahren für die Schulbildung von Kindern in dem ostafrikanischen Land ein. Im Zuge dessen konnten bereits eine Grundschule und eine weiterführende Schule gebaut sowie andere Projekte rund um die Bildungseinrichtungen umgesetzt werden.

