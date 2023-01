Osterberg

vor 32 Min.

Feuerteufel oder Zufall? Erneuter Brand reiht sich in auffällige Serie ein

Plus Vertreter der Feuerwehr und der Bürgermeister sprechen beim Lagerhallen-Brand von einem "verdächtigen" Vorfall. Was weiß die Polizei über die Brandursache?

Von Maximilian Sonntag Artikel anhören Shape

Es ist schon paradox, wenn es in der kleinsten Gemeinde im Landkreis Neu-Ulm fast schon regelmäßig zu Großbränden kommt. Erst am vergangenen Sonntag stand in Osterberg eine Lagerhalle, in der Schafe und landwirtschaftliche Maschinen untergebracht waren, in Flammen. Zeitweise waren rund 280 Rettungskräfte im Einsatz. Der Vorfall reiht sich damit in eine Serie von Bränden ein, die in den vergangenen zwei Jahren rund um Osterberg Schäden in Millionenhöhe anrichteten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen