Kind bei Autounfall in Pfaffenhofen angefahren

Bei einem Unfall in Pfaffenhofen wurde ein Junge angefahren. Dabei kam sein Bein unter die Räder einer 25-jährigen Autofahrerin und er wurde leicht verletzt.

In Pfaffenhofen ereignete sich am Dienstagnachmittag ein Autounfall, bei dem ein Kind angefahren wurde. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 25-jährige Autofahrerin gegen 17 Uhr den Friedhofsweg entlang und wollte nach rechts Richtung Hauptstraße abbiegen. In diesem Moment übersah sie jedoch einen 11-jährigen Jungen, der im Bereich der Kreuzung vom Gehweg aus mit seinem City-Roller die Straße überquerte.

Bei dem Unfall in Pfaffenhofen wurde ein Junge leicht verletzt

Der Junge habe sich dabei erschreckt und stürzte auf die Straße. Dabei wurde sein Fuß vom Hinterrad der 25-jährigen Autofahrerin versehentlich überrollt. Der 11-Jährige wurde leicht verletzt und musste zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei Weißenhorn nahm den Fall auf. (AZ)

