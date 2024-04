Roggenburg-Schießen

Oboe und Orgel stimmen auf den Roggenburger Sommer ein

Bettina Klinglmayr (Oboe) und Maximilian Pöllner (Orgel) brilierten an ihren Instrumenten in der Kirche Marä Geburt in Schießen und eröffneten damit den Roggenburger Sommer.

Plus Maximilian Pöllner und Bettina Klinglmayr gestalten ein Osterkonzert zum Auftakt der Veranstaltungsreihe Roggenburger Sommer. Doch das Publikum ist überschaubar.

Von Regina Langhans

Mit herrlichen Klängen an Oboe (Bettina Klinglmayr) und Orgel (Maximilian Pöllner) ist am Ostermontag die Reihe Roggenburger Sommer in der Kirche Mariä Geburt im Ortsteil Schießen eröffnet worden. Veranstaltet wird diese vom Bildungszentrum für Familie, Umwelt und Kultur und dem Verein der Freunde des Klosters Roggenburg. Pater Stefan Kling, Orgel- und Glockensachverständiger sowie Leiter des Amtes für Kirchenmusik der Diözese Augsburg, begrüßte die Zuhörenden persönlich und stand später auch für Fragen zur Verfügung.

Denn einer der Glanzpunkte war das Konzertinstrument, die 1995 renovierte Barockorgel, die Johann Nepomuk Holzhey 1796 bis 1798 in der einstigen Wallfahrtskirche Schießen gebaut hat. Als eingespieltes Duo haben Maximilian Pöllner und Bettina Klinglmayr sie zum Strahlen gebracht. Denn die solistische Oboe fügte sich abwechselnd und wie selbstverständlich auch ins Klangvolumen der Orgel ein. Nur schade, dass kaum drei Dutzend Gäste diesen Klanggenuss hören wollten. Vielleicht lag es am unwirtlichen Wetter, welches der Pater humorvoll kommentierte: „Der Roggenburger Sommer beginnt wieder einmal sehr kalt.“ Umso mehr versprach er herzerwärmende, himmlische Klänge.

