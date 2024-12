Schlosskonzert verwandelt Vöhlinkapelle in ein musikalisches Wintermärchen

Welche Musik in der Vöhlinkapelle in Illertissen – die sich seit ihrer Rokoko-Ausstattung 1751 kaum verändert hat – früher einmal erklungen ist, lässt sich nur erahnen. Doch die von den Barockkomponisten Bach und Händel und Bach verfassten Oratorien wären vorstellbar. Bei der traditionellen geistlichen Abendmusik am vierten Adventssonntag sind Günther Luderer und sein Ensemble ganz tief in diese Zeit eingetaucht. Ein schöner Zufall, dass es noch zu schneien begann. So konnten sich rund 170 Gäste über ein musikalisches Wintermärchen im Ambiente des Vöhlinschlosses freuen.

