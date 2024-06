Nahverkehr: Gibt es bald einen Bahnhalt "Senden Nord"?

Beim Ausbau der Illertalbahn könnte eine zusätzliche Haltestelle im Sendener Gewerbegebiet entstehen. Ob sich das wirtschaftlich lohnt, soll nun geprüft werden.

Bekommt Senden einen zusätzlichen Bahnhalt im Norden der Stadt? Es ist ein Thema, das bereits in der Vergangenheit des Öfteren in der zweitgrößten Kommune des Landkreises besprochen wurde. Nun ist das Vorhaben einen Schritt vorangekommen. In der jüngsten Stadtratssitzung stellte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf den aktuellen Stand der Pläne der Bayerischen Eisenbahngesellschaft (BEG) vor. Diese plant, kontrolliert und finanziert den öffentlichen Nahverkehr auf den bayerischen Schienen für das Verkehrsministerium.

Zusätzlicher Halt "Senden Nord" wäre Teil des Ausbaus der Illertalbahn

Derzeit plant die Bahn den zweigleisigen Ausbau der Illertalbahn zwischen dem Halt Finninger Straße (Neu-Ulm) und dem Sendener Bahnhof. Die BEG prüft in diesem Zusammenhang, ob sich eine Haltestelle "Senden Nord" lohnen würde. Bevor die Wirtschaftlichkeit dieses zusätzlichen Stopps im Sendener Gewerbegebiet jedoch genauer analysiert werden könne, benötigt die BEG die Auskunft der Stadt und des Landkreises Neu-Ulm, ob ein solcher Halt überhaupt gewünscht ist.

Auch ein Nachweis von BEG und Bahn, dass ein zusätzlicher Halt in den Fahrplan aufgenommen werden kann, sei nötig. Erst dann könne mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung begonnen werden, da diese mit einem hohen Aufwand verbunden sei, heißt es in den Sitzungsunterlagen. "Schon seit Jahren ist es ein Ziel der Stadt, den Halt voranzutreiben", sagte Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf in der Sitzung. Jetzt habe man die Chance, dies auch zu machen.

Sollte sich die Haltestelle "Senden Nord" als rentabel erweisen, würde das für Senden bedeuten, dass die Stadt selbst dafür verantwortlich ist, das neue Bahnhofsumfeld barrierefrei zu gestalten. Nach aktuellem Stand wäre dafür eine Fläche unweit der Danziger Straße vorgesehen. Bushalte müssten hier zum Beispiel gebaut werden, ebenso Parkplätze und Fahrradständer. Die barrierefreie Gestaltung der Station liege hingegen bei der Bahn. Und Aufgabe des Landkreises sei es, den neuen Halt in den bestehenden Fahrplan des öffentlichen Nahverkehrs einzubauen.

Planung für Ausbau der Illertalbahn eng getaktet – 2026 soll sie fertig sein

Bis es so weit ist, wird es allerdings noch etwas dauern: Der Ausbau der Illertalbahn – und damit auch der mögliche Bau von "Senden Nord" – ist derzeit auf Ende der 2020er oder Anfang der 2030er Jahre angesetzt. Da der Zeitplan für das ganze Vorhaben jedoch so eng gesteckt sei, müsse Senden sich schon jetzt für oder gegen die neue Haltestelle entscheiden. Was auch bedeutet: Wenn der Stadtrat sich dagegen entscheidet, ist die Realisierung einer zusätzlichen Station im Stadtgebiet laut Sitzungsvorlage "auf absehbare Zeit nicht mehr möglich". Mitte März hatte sich Senden – ebenfalls wegen des eng getakteten Planungsverfahrens – bereits für einen Standort für das zukünftige zweite Gleis entscheiden müssen.

Viel Überzeugungsarbeit musste Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf jedoch nicht leisten: "Zweimal Ja", sagte Theodor Walder (CSU). Seine Fraktion wolle den Halt – und sei bereit, alles beizutragen, was für die Umsetzung nötig ist. Denn: "Wenn er für die Bahn wirtschaftlich ist, dann auch für uns." Auch Dietmar Roschkar (BiSS) sagte: "Wenn wir die Chance haben, sollten wir sie nutzen." Xaver Merk (BSW) sprach sich ebenfalls für die neue Haltestelle aus und merkte an, dass Senden bei dieser Gelegenheit die Buslinien im Stadtgebiet ebenfalls optimieren solle.

Schäfer-Rudolf erwiderte darauf, dass in Senden viele Kreis-Linien unterwegs seien, weswegen der Landkreis als Träger involviert werden müsse. Am Ende stimmte das Gremium dem Vorhaben einstimmig zu. 2026 möchte die Bahn mit der Planung für den Ausbau der Illertalbahn fertig sein.