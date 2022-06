Die Stadt Senden baut ein neues Obdachlosenheim

Lokal Im Gewerbegebiet in Senden soll ein neues Gebäude mit Zimmern für Obdachlose entstehen. Nicht alle Stadträte sind mit dem neuen Standort einverstanden.

An der Sendener St.-Florian-Straße soll eine Unterkunft für Obdachlose gebaut werden. Der Stadtrat stimmte der Idee in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zu.