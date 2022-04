Was Archäologen bei Ausgrabungen im geplanten Gewerbegebiet entdeckt haben

Plus Fachleute berichten über Funde im Bereich des geplanten Gewerbegebiets im Norden von Senden. Sie raten der Stadt dazu, das ganze Areal zu durchkämmen.

Bei neuen Ausgrabungen im geplanten Gewerbegebiet St.-Florian-Straße III sind im April zwei weitere Gräber aus dem frühen Mittelalter gefunden worden. Die Stadt Senden will die Grabungen fortsetzen, um vorhandene geschichtliche Zeugnisse zu sichern. Die Planungen für die Erschließung und den Verkauf von Grundstücken sollen aber weitergehen.