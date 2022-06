80 Stunden Dauereinsatz: So erlebte ein Sendener den G7-Gipfel in Elmau

Lokal Ralf Willer war als Einsatzleiter der Wasserwacht beim G7-Gipfel in Elmau dabei. Im Hochsicherheitsbereich rund um das Schloss hat er sogar einen Bären-Alarm erlebt.

Ein Bergpanorama, strahlend blauer Himmel und davor die Regierungschefs der G7-Staaten. Das ist das Bild, das die Berichterstattung über den Gipfeln in Elmau dominiert. Ralf Willer von der Sendener Wasserwacht hat andere Bilder im Kopf. Er war als Einsatzleiter vor Ort, wie bereits 2015. Willer weiß, was sich im Hochsicherheitsbereich abspielte, wie sich die Einsatzkräfte auf kuriose Weise die Zeit vertrieben haben und warum ein Bär für Unruhe im Containerdorf sorgte.