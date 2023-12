Gut ein Drittel der Kanalschächte in Aufheim müssen saniert werden

Kanäle müssen saniert, Zähler getauscht werden: In Senden stehen demnächst (Ab-)Wasserarbeiten an. Dabei geht es auch darum, künftige Schäden schneller zu erkennen.

Um das (Ab-)Wasser der Stadt Senden auch in Zukunft gut handhaben zu können, hat der aktuelle Werkausschuss gleich zwei Entscheidungen zu diesem Themenkomplex auf den Weg gebracht. Die Neuerungen im Überblick.

So viele Kanäle müssen im Sendener Stadtteil Aufheim saniert werden

Es gibt mehrere Gründe, warum es wichtig ist Abwasserkanäle regelmäßig zu kontrollieren – und falls nötig zu sanieren: Zum Beispiel kann Abwasser, das aus undichten Kanälen dringt, den Boden und das Grundwasser verunreinigen. Aber auch wenn Grundwasser in die Schächte fließt, verursacht dies vermeidbare Kosten. Beschädigte Kanäle können außerdem verstopfen und überschwemmen. Deswegen – und weil es eine gesetzliche Verpflichtung zur Kontrolle in bestimmten Zeit-Intervallen gibt – hat die Stadt Senden das Ingenieurbüro für Wasserversorgung und Tiefbau Jellen & Co. aus Kempten beauftragt, die Kanäle im Stadtteil Aufheim zu überprüfen.

Das Ergebnis: 129 der 366 Kanalschächte sind stark oder sehr stark beschädigt und müssen so bald wie möglich repariert werden. Von den Haltungen – den Verbindungsstrecken zwischen den Schächten – sind 32 von 326 betroffen. Kosten soll das Ganze voraussichtlich 639.000 Euro. Da die wirtschaftliche Situation Sendens nach wie vor angespannt ist, plant der Werkausschuss aktuell, die Sanierungsmaßnahmen auf 2024 und 2025 aufzuteilen. Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf sagt dazu: "Wir werden reagieren und zur Not Geld aus dem Haushalt verwenden, das bisher für etwas anderes eingeplant ist." Wichtig sei es zeitnah aktiv zu werden und nicht noch zehn Jahre zu warten, merkt der Sachverständige des Ingenieurbüros an.

Ab 2025 soll es in Senden nur noch elektronische Funkwasserzähler geben

Wasserzähler müssen ohnehin alle sechs bis zwölf Jahre getauscht werden. Der Werkausschuss der Stadt Senden hat nun beschlossen, hier ab 2024 technisch aufzurüsten. Schritt für Schritt sollen die herkömmlichen mechanischen Wasserzähler durch elektronische Funkwasserzähler ersetzt werden, die mit Ultraschalltechnik arbeiten. Diese sollen einige Vorteile mit sich bringen: Unter anderem seien sie genauer und würden auch bei höheren Durchflüssen keine Geräusche von sich geben. Zusätzlich können sie die Wasserstände intern über 460 Tage hinweg speichern, was jedoch nur im Haus abgelesen werden kann. An die Stadt übermittelt werde lediglich die Nummer des Zählers sowie der jeweilige Zählerstand. Ausspionieren könnten die neuen Geräte die Haushalte also nicht.

Sobald die Mehrheit der Häuser mit den elektronischen Wasserzählern ausgestattet ist, soll außerdem ein weiterer Vorteil zum Tragen kommen: Mögliche Lecks in den Leitungen können die Ultraschallwasserzähler erkennen und vermelden – sofern sie großflächig in der Stadt installiert sind. Bis 2025 soll die Umstellung auf die neuen Geräte abgeschlossen sein.

Ein weiterer Bonus für Senden: Dadurch, dass die neuen Wasserzähler, die Stände automatisch an die Verwaltung melden, könnten einige Personalkosten gespart werden. "Viele nutzen zum Melden noch nicht die elektronischen Wege, sondern rufen hier an", erklärt Bürgermeisterin Schäfer-Rudolf. Das fällt mit der neuen Technik dann ebenfalls weg.

