Senden

vor 16 Min.

Wirtschaftsschule Senden: Fünfte Klasse wird immer wahrscheinlicher

Plus Das Bayerische Kultusministerium kündigt Schulversuch für fünfte Klassen an einigen Wirtschaftsschulen an. Was das für die Sendener Wirtschaftsschule bedeutet.

Von Annemarie Rencken

Für die Wirtschaftsschule in Senden sind es "sehr gute Nachrichten", wie Schulleiterin Helga Grabinger es ausdrückt: Die Aussicht, dass es hier ab September eine zusätzliche fünfte Klasse geben könnte, ist am heutigen Mittwoch noch einmal deutlich wahrscheinlicher geworden. Das Bayerische Kultusministerium hat verkündet, dass ab dem kommenden Schuljahr der Schulversuch starten soll, fünfte Klassen an einigen Wirtschaftsschulen im Freistaat einzuführen.

Eine fünfte Klasse für die stadteigene Wirtschaftsschule zu testen, es ist ein Projekt, das im Sendener Stadtrat eine breite Unterstützung genießt: In der Sitzung Mitte Januar stimmten alle Fraktionen einer Bewerbung der Wirtschaftsschule für einen solchen Schulversuch zu. Mehrere Stadträte und Stadträtinnen hoben gar hervor, dass es eine große Chance für Stadt, Schule und die Region wäre. "Die Attraktivität der Schule wird erhöht und es stellt auch keine Gefahr für andere Schulen dar", sagte etwa Stadtrat Theodor Walder ( CSU). Vorab hatte der Hauptausschuss außerdem bereits mögliche Stellen für zwei zusätzliche Lehrkräfte für das kommende Schuljahr für die Wirtschaftsschule geschaffen – um auf eine fünfte Klasse vorbereitet zu sein.

