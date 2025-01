Von dieser Bühne hat Lea Toran Jenner schon als Kind geträumt

Es ging für sie in den vergangenen Tagen nicht nur um die begehrten Clowns in Gold, Silber und Bronze beim renommierten Zirkusfestival in Monte Carlo, das unter der Schirmherrschaft des Fürstenhauses von Monaco steht. Die Ulmer Zirkusartistin Lea Toran Jenner hat obendrein der Konkurrenz bei der Wahl zum „Sportstar des Jahres“ unserer Redaktion den Kampf angesagt und mit Videos aus dem Hotelzimmer in den sozialen Netzwerken reichlich Eigenwerbung betrieben. Das hat sich am Ende ausgezahlt. Die 32-Jährige entschied das Voting mit riesigem Vorsprung für sich, bekam insgesamt 92 Prozent aller abgegebenen Stimmen. Überwältigt von derartigem Zuspruch sagte sie am Telefon: „Das freut mich total!“ Wenn sie dann beginnt, von der Zeit in Monte Carlo zu erzählen, kommt Lea Toran Jenner aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Stephan Schöttl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Monte Carlo Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Sport Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis