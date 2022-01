Nachruf

vor 17 Min.

Nicht ohne seinen Schlapphut: Nachruf auf Golf-Trainerlegende Willi Hofmann

Plus Willi Hofmann gilt im Golfsport als Trainerlegende. Seine größten Erfolge feierte er mit Ausnahmespieler Bernhard Langer. Jetzt starb der Dietenheimer im Alter von 80 Jahren.

Von Stephan Schöttl

Der beige Schlapphut war sein Markenzeichen. Es gab kaum Momente, in denen man Wilhelm „Willi“ Hofmann auf dem Golfplatz nicht mit der für ihn so typischen Kopfbedeckung antraf. Davon zeugen viele Fotos, die in den Golf-Archiven schlummern. Zum Beispiel Aufnahmen, die ihn zusammen mit seinem Musterschüler zeigen, dem deutschen Ausnahmegolfer Bernhard Langer. Über 45 Jahre lang war er Trainer und Mentor des Profis aus Anhausen bei Augsburg. Vor wenigen Tagen ist Hofmann, der in Dietenheim zuhause war, im Alter von 80 Jahren nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

