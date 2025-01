Viele bekannte Namen spielen beim TSV Blaustein um den Sieg

Nach dem U11-Eurocup in Oberelchingen stehen die nächsten beiden Wochenenden beim TSV Blaustein im Zeichen der Fußballjugend. Bereits zum 40. Mal heißt es in der Lixsporthalle „Zu Gast bei Freunden“. Im Rahmen der Blausteiner Hallentage dürfen die Nachwuchskicker in vier Altersstufen ihr Können unter Beweis stellen. Ein vierköpfiges Organisationsteam, darunter auch der langjährige Turnierboss Martin Endres, verspricht „Jugendfußball vom Feinsten“. Endres hat die Leitung mittlerweile an Irvan Mujkic weitergegeben, der hat für die Jubiläumsauflage ein namhaftes Teilnehmerfeld zusammengestellt.

In allen vier Jahrgängen ist die Frankfurter Eintracht am Start. Dem Bundesliga-Nachwuchs gelang im vergangenen Jahr ein besonderes Kunststück: Frankfurt gewann von der U9 bis zur U14 alle vier Turniere in Blaustein. Den Auftakt macht am Samstag die U14, am Sonntag ist dann die U13 an der Reihe. Eine Woche später dürfen die Jahrgänge U9 und U11 ran. Komplettiert wird das Starterfeld am ersten Wochenende mit Mannschaften von RB Salzburg, Austria Wien, Grashoppers Zürich, VfB Stuttgart, FC Augsburg, Bayer Leverkusen oder Bayern München und dem FC Augsburg. Aus der Region kommen neben den Gastgebern aus Blaustein und dem SSV Ulm 1846 Fußball auch Teams von der SGM Illerrieden (U13), der SGM Ermingen/Eggingen (U11) und der SGM Illerkirchberg (U10).

Statt Strafstoßschießen gibt es künftig „Golden Goal“ in Blaustein

Wie in Oberelchingen gibt es auch in Blaustein eine Neuerung im Ablauf: Es wird kein Strafstoßschießen mehr durchgeführt, dafür das „Golden Goal“ zur Entscheidungsfindung herangezogen. Im Klartext bedeutet dies, dass das betreffende Spiel zunächst um eine Minute verlängert wird. Ist dann immer noch keine Entscheidung gefallen, wird erneut um eine Minute verlängert und jeweils ein Spieler beider Teams muss vom Platz. Mit jeder weiteren Minute wiederholt sich dieses Prozedere bis zur endgültigen Entscheidung.

Zeitplan (jeweils am Samstag und Sonntag): 9 Uhr Turnierbeginn, 15.30 Uhr Viertelfinale, 16.22 Uhr Halbfinale, 16.57 Uhr Finale. Spielpläne unter www.blausteiner-hallenpokal.de.