Sportstar des Monats: Wer holt sich die Trophäe für November?

Auch in diesem Monat kürt unsere Redaktion den „Sportstar“ der Region Donau-Iller. Wer im November im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war oder Außergewöhnliches geleistet hat, soll belohnt werden. Fünf Sportlerinnen und Sportler sind nominiert. Nun liegt es in den Händen der Leserinnen und Leser der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung, wer Nachfolgerin oder Nachfolger wird von Oktober-Sieger Finn Annabring. Der Fußballer vom SC Staig bekam im vergangenen Monat mit großem Abstand die meisten Stimmen.

Alina Dalaslan: Die 24-Jährige aus Illertissen hat sich in der wohl härtesten Kampfsportart Mixed Martial Arts, kurz MMA, zur Weltmeisterin gekrönt. In der usbekischen Hauptstadt Taschkent war sie im Federgewicht nicht zu schlagen – obwohl sie bei der WM nicht zu den Favoritinnen gehörte. Kampfsport betreibt Dalaslan schon seit acht Jahren.

Rudolf Dreyer: Er hat im November seinen 80. Geburtstag gefeiert. Dreyer gilt bei den Fußballern des TSV Babenhausen als Vereinslegende, ist mit 810 Einsätzen noch immer Rekordspieler der Unterallgäuer. Als Schiedsrichter ist er nach wie vor auf den Sportplätzen in der Region unterwegs, kommt auf mittlerweile über 1700 Spielleitungen. Vor Kurzem wurde er auf Vorschlag des Vereinsehrenamtsbeauftragten Georg Seitz zum Ehrenmitglied des TSV Babenhausen ernannt.

Kadu Kaidy: Schon als Kind hat der 26-Jährige davon geträumt, eines Tages so kraftvoll zu sein, wie die Krieger aus der Anime-Serie Dragonball. Jetzt wurde er in Kassel deutscher Hochschulmeister im Boxen in der Halbschwergewichtsklasse bis 80 Kilogramm. Er ist der erste Student aus Ulm und Neu-Ulm, der diesen Wettkampf gewann. Kaidy boxt seit drei Jahren für den SSV Ulm 1846.

Emilio Tancredi: Seit vielen Jahren ist der gebürtige Italiener als Teambetreuer mit dem SSV Ulm 1846 Fußball unterwegs. Er kümmert sich zusammen mit seiner Frau Rosa an Spieltagen und im Trainingsbetrieb treu und zuverlässig um alle Belange rund um die Zweitliga-Mannschaft. Das Besondere: Tancredi hat im November bereits seinen 90. Geburtstag gefeiert. Das dürfte in seiner Funktion im deutschen Profifußball einmalig sein.

Amelie Anton: Die Sportschützin vom SV Pfeil Vöhringen ist eine der Top-Sportlerinnen in der Luftgewehr-Bundesliga. Im Wettkampf gegen den SV Fenken gelang ihr im November zum ersten Mal in ihrer Karriere das absolute Maximum von 400 Ringen. Seit 2019 ist die 22-Jährige Mitglied der Sportfördergruppe der Bayerischen Polizei.

So können Sie für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten abstimmen

Bis Montag, 9. Dezember 2024, 23.59 Uhr, können Sie abstimmen. Schicken Sie uns eine E-Mail mit dem Kennwort „Sportstar“ und ihrem Favoriten an sport@nuz.de. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person, die am Ende die meisten Stimmen bekommen hat, erhält eine Trophäe unserer Redaktion und einen individuell gestalteten Preis, der vom Sport Sohn Performance Shop in Neu-Ulm zur Verfügung gestellt wird. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres teil.