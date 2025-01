Sanierung der neuen Dreifachturnhalle in Senden soll kommende Woche starten

Acht Monate lang herrschte auf der Baustelle am Sendener Schulzentrum gewissermaßen Stillstand – doch kommende Woche sollen die Arbeiten an der neuen Dreifachturnhalle wieder aufgenommen werden. Das teilte Bürgermeisterin Claudia Schäfer-Rudolf dem Planungs-, Bau- und Umweltausschuss in seiner jüngsten Sitzung mit und informierte über den Zeitplan der ausführenden Baufirma Müllerblaustein. Nicht alle Nachrichten waren für das Gremium jedoch erfreulich.

