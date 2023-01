Bekommt Tafertshofen einen neuen Solarpark?

Plus In Tafertshofen könnten 2024 Photovoltaikanlagen errichtet werden. Die Geschäftsführer der Firma Vensol stellen das Projekt im Kettershauser Gemeinderat vor.

In vielen Gemeinden im Landkreis Neu-Ulm entstehen derzeit neue Solarparks. Das könnte auch bald im Kettershauser Ortsteil Tafertshofen so sein. Vorgesehen ist dafür ein fünf Hektar großes Gebiet nördlich des Tafertshofer Ortsteils Flüssen.