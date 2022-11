Landkreis Neu-Ulm

vor 17 Min.

Hier könnten im Landkreis Neu-Ulm neue Solarparks entstehen

Eine Karte des Regionalverbands Donau-Iller zeigt: In zahlreichen Gebieten im Landkreis Neu-Ulm könnten Freiflächen-Photovoltaikanlagen entstehen.

Plus Der Regionalverband Donau-Iller will mithilfe einer Karte den Ausbau von Freiflächen-PV-Anlagen vorantreiben. Welche Gebiete in der Region kommen infrage?

Von Jonas Klimm Artikel anhören Shape

Eines kann Markus Riethe definitiv sagen: Die Region Donau-Iller kommt beim Ausbau von Freiflächen-Photovoltaikanlagen gut voran. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichtet der Direktor des Regionalverbands Donau-Iller, dass "wir im bundesweiten Vergleich gut abschneiden". Im vergangenen Jahr standen rund 0,2 Prozent der Regionsfläche für die Nutzung von PV-Anlagen zur Verfügung. Trotzdem, ergänzt Riethe, "gibt es bisher viele ungenutzte Flächenpotenziale, die es zu erschließen gilt". Deshalb hat der Regionalverband kürzlich eine Planungshinweiskarte veröffentlicht, in welchen Gebieten weitere Solaranlagen entstehen könnten. Riethe erläutert, welche Gegenden im Kreis Neu-Ulm infrage kommen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen