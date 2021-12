Unterallgäu

Riesige Becken entstehen: So kommt der Hochwasserschutz im Günztal voran

Plus Um die Orte an der Günz vor Hochwasser zu schützen, entstehen mehrere Rückhaltebecken. Im Zweckverband geht es um Fortschritte und Punkte, die noch zu klären sind.

Von Franz Kustermann

Die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands hat jeder noch vor Augen. Einmal mehr wurde durch sie bewusst, welche Bedeutung der Hochwasserschutz hat. Auch in unserer Region ist das Thema präsent: Damit die Orte entlang der Günz vor Überflutungen geschützt sind, sollen mehrere große Rückhaltebecken entstehen. Die Maßnahmen, die Schritt für Schritt umgesetzt werden, kommen voran: Nachdem das Becken in Eldern in Betrieb und auch – kostengünstiger als geplant – abgerechnet ist, wird in Engetried fleißig gebaut. Um die Fortschritte ging es kürzlich in einer Sitzung des Zweckverbands Hochwasserschutz Günztal, in dem unter anderem Babenhausen Mitglied ist.

