Unterroth

06:00 Uhr

4000 Bücher ziehen in den Pfarrsaal von Unterroth um

Waltraud Metzinger und Joshua Kroll schökern im Regal mit den Dinobänden. Der ehemalige Pfarrsaal bietet dem Bücherbestand in Unterroth doppelt so viel Platz wie der frühere Raum.

Plus Mit Waltraud Metzinger befindet sich die Bücherei in Unterroth auf Erfolgskurs. Die Einrichtung hat nun auch deutlich mehr Platz für umfangreichen Lesestoff.

Von Regina Langhans

Manche Bücher blieben in den Regalen "kleben", andere brauchen scheinbar gar keinen Stellplatz. Das erzählt Waltraud Metzinger munter aus ihrem Reich der Bücher. Vor 25 Jahren war die Bücherei in Unterroth unter ihrer Leitung in einem Raum des Pfarrhauses eröffnet worden, nun darf sie den doppelt so großen Pfarrsaal beziehen. Inzwischen hat die Büchereileiterin mit ihren ehrenamtlichen 16 Helferinnen und einem Helfer den Umzug fast geschafft. Ein Blick unserer Redaktion in den künftigen Bibliothekssaal zeigt: Er macht Lust auf Lesen und Stöbern in den Regalen.

