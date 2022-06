Es steht ein buntes Festwochenende in Vöhringen bevor

Nach langer Pause darf wieder gefeiert werden: In Vöhringen finden die traditionelle Sportpark-Sommerfete, das Kinderfest und sportliche Wettbewerbe statt.

Die Vorfreude ist groß. Denn nach zwei Jahren Feier-Abstinenz bedingt durch Corona-Einschränkungen geht es am Wochenende im Vöhringer Sportpark rund: Das Sportpark-Sommerfest steht auf dem Programm. Die Grünflächen verwandeln sich in eine Festwiese, das Stadion ist mit einbezogen und auf der Terrasse des Sportparks wird gekartelt und Schach gespielt.

Start ist am Freitag, 24. Juni, 15 Uhr, im Stadion des Sportparks mit dem Kinderfest. 500 Mädchen und Buben machen mit. Der Staffellauf der vierten Klassen der drei Vöhringer Grundschulen eröffnet die bunte Sause. Dann heißt es auf der Rasenfläche des Stadions: "Bewegung macht Spaß." Übungsleiterinnen des Sportklubs Vöhringen machen vor, wie es geht. Damit werden die Kinder fit gemacht für die Rasenspiele. Für Vorschulkinder gibt es wieder ein Programm in einer Spielecke. Für 17 Uhr ist eine gemeinsame Abschlussaktion geplant, dann formieren sich die kleinen Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einem Umzug. Dazu spielt die Stadtkapelle, Ziel ist der Festplatz. Dort warten Erfrischungen sowie Kaffee und Kuchen auf die kleinen und großen Gäste. Am Abend steigt das Sommerfest mit der Band „Time Square“.

Die Schachfreunde Vöhringen bieten eine Schachdemonstration

Am Samstag, 25. Juni, steht der Sport im Mittelpunkt. Das Programm ist breit gefächert, es reicht von Tischtennis über Basketball, Volleyball für jedermann, Basketball und Duranand-Turnier der Handballer bis zum Abend der Vereine. Die Band „Party-Sound“ spielt Schlager, aber auch Oldies und Songs zum Mitsingen.

Der Sonntag, 26. Juni, ist erneut sportlichen Aktivitäten gewidmet. Im Mittelpunkt steht das Streetball-Turnier des Jugendhauses, das um 14 Uhr beginnt. Interessierte können sich bereits um 9.30 Uhr im königlichen Spiel üben, die Schachfreunde Vöhringen bieten eine Schachdemonstration. Die Stadtkapelle Vöhringen übernimmt vom Nachmittag bis zum Abend die musikalische Unterhaltung.