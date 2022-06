Für den SC Vöhringen zeichnet sich eine Lösung bei der Vorstandssuche ab

Lokal Ein Nachfolger für Christoph Koßbiehl war lange nicht in Sicht. Ein neues Konzept, das die Arbeit auf viele Schultern verteilt, könnte jetzt die Wende bringen.

Es waren schwierige Zeiten für den Sportclub Vöhringen. Bei der Jahreshauptversammlung Anfang November fand sich niemand, der die Aufgabe des Vorsitzenden übernehmen möchte. Gut ein halbes Jahr sieht die Lage deutlich besser aus: Eine Lösung für den Sportverein zeichnet sich ab.