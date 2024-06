Bahnstrecke zwischen Illertissen und Vöhringen in Nacht auf Sonntag gesperrt

Von Samstag 23 Uhr bis Sonntag 4.30 Uhr ist die Bahnstrecke zwischen Illertissen und Vöhringen gesperrt. Das sind die Gründe.

Wegen Gleisarbeiten am Hauptgleis und dem Anschlussgleis zum nahe gelegenen Umspannwerk Vöhringen wird die Bahnstrecke zwischen Illertissen und Vöhringen in der Nacht von Samstag, 29. Juni, 23 Uhr bis Sonntag, 30. Juni, 4.30 Uhr gesperrt, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Das Anschlussgleis samt Umsetzstelle wurde 2023 von LVN und Amprion für die Anlieferung eines zusätzlichen Netzkuppeltransformators errichtet. Seit Herbst letzten Jahres verstärkt der Transformator das gemeinsame Umspannwerk und sichert die Netzinfrastruktur der Region für die steigende Einspeisung von erneuerbarer Energie.

Gleisarbeiten zwischen Illertissen und Vöhringen sind Routinearbeiten

Die geplanten Gleisbauarbeiten sind Routinearbeiten. Beim sogenannten „Stopfvorgang“ werden vertikale Unebenheiten und horizontale Verschiebungen zwischen Haupt- und Anschlussgleis beseitigt, um die Gleisqualität zu sichern. Die ausführende Firma Hausmann liefert dafür bereits am heutigen Freitag Baumaschinen und Baumaterial auf das Anschlussgleis der LVN und Amprion.

Da die Arbeiten auch das Hauptgleis zwischen Vöhringen und Illertissen betreffen, wird hierfür das Zeitfenster in der Nacht ohne Schienenverkehr genutzt. Dabei kann es zu nicht vermeidbaren Geräuschentwicklungen kommen. (AZ)