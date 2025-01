Jakobi Optik in Vöhringen hat noch keinen Nachfolger

Als Mitte 2024 bekannt wurde, dass Inhaber Karl-Heinz Weinbrenner sein Geschäft Jakobi Optik in guter Lage aus Altersgründen schließen will, ging ein Wehklagen durch die Stadt – wieder ein Geschäft weniger. Aber der schlechten Nachricht folgte eine gute. Wie unsere Redaktion damals berichtete, gab es einen Nachfolger. Der Brillendiscounter Supervista AG in Königs Wusterhausen bei Berlin war eingestiegen. Es wurde auch schon ein Datum der Wiedereröffnung genannt – die sollte zunächst im August stattfinden, wurde aber dann wegen Krankheit in den September verschoben.

Ursula Katharina Balken

Optik

Vöhringen